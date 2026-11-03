В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек

В провинции Конья в центральной части Турции 45 человек пострадали при опрокидывании междугороднего пассажирского автобуса.

Об этом сообщает газета Milliyet.

Авария произошла около 02:00 на трассе Ыспарта — Бейшехир. Автобус местной транспортной компании Yeni Diyarbakır, выполнявший рейс Анталья — Ыгдыр, съехал с дороги и опрокинулся в кювет после того, как водитель потерял управление.

Всего пострадали 45 находившихся в автобусе человек. Около 40 из них, по предварительным данным, получили легкие травмы. Пострадавших доставили в государственную больницу Бейшехира, пятерых затем перевели в медицинские учреждения Коньи, еще троих — в больницы района Сейдишехир. По факту ДТП начато расследование.