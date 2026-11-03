Нетаньяху призвал оппозицию к созданию правительства без арабских партий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к формированию широкой коалиции правительства без арабских партий и заявил о том, что готов возглавить ее, учитывая первое место по итогам голосования на выборах в парламент его партии "Ликуд", сообщает AFP.

"Мы стремимся создать расширенное правительство с нашими партнерами и любой партией, которая желает присоединиться к нам и не поддерживает терроризм. Я открыт для диалога по этому вопросу", — сказал политик в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.

По его словам, общественность в Израиле не хочет правительства, зависящего от Раама и Объединенного списка. Нетаньяху сослался на две арабские партии, набравшие рекордные показатели, описав их как "поддерживающие терроризм и отрицающие существование еврейского государства".

Избирательная комиссия Израиля сообщила, что коалиция правых и крайне правых премьер-министра Биньямина Нетаньяху выиграла парламентские выборы, получив в общей сложности 53 места, включая 27 у его партии "Ликуд".

Однако коалиция все еще далека от 61 места из 120 в парламенте, необходимых для получения большинства.

Оппозиция, возглавляемая центристом Гади Айзенкотом, получила 48 мест.

Результаты голосования также подтверждают впечатляющий прорыв двух арабских списков. Раам (аббревиатура, означающая "Совместный список" на иврите) и Объединенный список (слева) получили восемь и одиннадцать мест.