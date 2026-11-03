Трамп не исключил, что США придется нанести удар по горе Пикакс в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил, что США, возможно, придется нанести удар по горе Пикакс, где якобы находится объект иранской ядерной программы.

"Мы разбомбили их с помощью "Полуночного молота". Мы разбомбили всю их потенциальную ядерную мощь. Теперь нам, возможно, придется заняться Пикаксом", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент США отметил, что "это не такое уж большое дело", которое можно осуществить за час. Также американский лидер в очередной раз напомнил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

При этом он заявил, что США не ведут войну с Ираном и продолжают переговоры.

"Мы не ведем войну. (...) Мы работаем месяцы и месяцы. Мы разговариваем. Они находятся в невыгодном положении на переговорах", - заявил Трамп.

Ранее Трамп неоднократно публично угрожал нанести удар по горе Пикакс, потому что Тегеран якобы проводит там работы в рамках ядерного проекта.

Источник: Интерфакс