В США пройдут промежуточные выборы в Конгресс

Сегодня, 3 ноября, в США пройдут промежуточные выборы, по итогам которых определится новый состав обеих палат Конгресса — Палаты представителей и частично Сената.

В ходе голосования будут распределены все 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате.

Кроме того, в 36 штатах состоятся выборы губернаторов, а также пройдут выборы в законодательные собрания, местные органы власти и референдумы на уровне штатов и муниципалитетов.

Главная интрига голосования заключается в том, удастся ли Республиканской партии сохранить большинство в обеих палатах Конгресса или Демократическая партия сможет изменить расстановку политических сил. В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты. Согласно опубликованным предвыборным прогнозам, демократы имеют более высокие шансы получить большинство в Палате представителей, тогда как борьба за контроль над Сенатом остается более напряженной.

Переход одной или обеих палат Конгресса под контроль демократов может существенно ослабить политические позиции президента США Дональда Трампа. В таком случае его администрации предстоит столкнуться с усилением парламентского контроля, противодействием законодательным инициативам и масштабными расследованиями деятельности Белого дома. Кроме того, могут быть предприняты попытки инициировать процедуры импичмента Трампа и отдельных представителей его администрации, в частности главы Пентагона Пита Хегсета.

Таким образом, победа демократов способна превратить оставшуюся часть президентского срока Трампа в период серьезного политического противостояния с Конгрессом, ограничив возможности Белого дома реализовывать свою повестку.

Изменение баланса сил в Вашингтоне может повлиять и на внешнюю политику США. В частности, демократы могут активизировать инициативы по возобновлению военной и финансовой помощи Украине, усилению санкционного давления на Россию, а также пересмотру отдельных аспектов американской военной поддержки Израиля.

Таким образом, результаты промежуточных выборов будут иметь значение не только для внутриполитической ситуации в США, но и для международных отношений, в том числе дальнейшего развития российско-украинской войны и конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: NBC News