Трамп отверг обвинения в свой адрес из-за роста цен на яйца

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в том, что во время его правления в стране существенно выросли цены на куриные яйца.

Соответствующее заявление он сделал 2 марта в своем обращении.

«Мы были во главе всего четыре недели, и в первую неделю меня обвинили в ценах на яйца. Я сказал, я только что приступил к работе. Они сказали, цены на яйца выросли примерно на 250%, и мы не можем их купить. Все сходили с ума», — рассказал Трамп.

Он отметил, что тогда только вступил в должность и не мог никак повлиять на ситуацию.

Источник: Iz.Ru