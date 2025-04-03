Трамп отверг обвинения в свой адрес из-за роста цен на яйца
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в том, что во время его правления в стране существенно выросли цены на куриные яйца.
Соответствующее заявление он сделал 2 марта в своем обращении.
«Мы были во главе всего четыре недели, и в первую неделю меня обвинили в ценах на яйца. Я сказал, я только что приступил к работе. Они сказали, цены на яйца выросли примерно на 250%, и мы не можем их купить. Все сходили с ума», — рассказал Трамп.
Он отметил, что тогда только вступил в должность и не мог никак повлиять на ситуацию.
Источник: Iz.Ru
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