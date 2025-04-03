Премьер Канады заявил о готовности ввести ответные тарифы против США

Канада введет ответные пошлины на новые тарифы, о которых объявил американский президент Дональд Трамп.

Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами канадского премьер-министра Марка Карни, сообщает ТАСС.

Глава правительства заявил, что Канада будет бороться с новыми тарифами США с помощью контрмер. Она собирается защитить своих рабочих и построить самую сильную экономику среди всех стран «Большой семерки».

Карни отметил, что в Вашингтоне дали понять о возможном введении в отношении Канады и других тарифов, которые затронут такие стратегические секторы экономики, как фармацевтическая промышленность, лесоматериалы и полупроводники.

Источник: Gazeta.Ru