Китай готовит контрмеры против пошлин США

Китай заявляет о решительном противодействии пошлинам США, а также готовит контрмеры для защиты своих экономических интересов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минкоммерции КНР.

В ведомстве уточнили, что Пекин обратил внимание на заявления о введении взаимных пошлин со стороны США.

Президент Дональд Трамп ранее объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС и 34% на товары из Китая, что, по его словам, должно укрепить экономическую независимость США.

Источник: Gazeta.Ru