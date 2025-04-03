Китай готовит контрмеры против пошлин США
Китай заявляет о решительном противодействии пошлинам США, а также готовит контрмеры для защиты своих экономических интересов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минкоммерции КНР.
В ведомстве уточнили, что Пекин обратил внимание на заявления о введении взаимных пошлин со стороны США.
Президент Дональд Трамп ранее объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС и 34% на товары из Китая, что, по его словам, должно укрепить экономическую независимость США.
Источник: Gazeta.Ru
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