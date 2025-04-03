Моуринью ущипнул за нос тренера «Галатасарая» Бурука после поражения «Фенербахче» - ВИДЕО

Наставник турецкого футбольного клуба (ФК) «Фенербахче» Жозе Моуринью ущипнул за нос главного тренера соперников «Галатасарая» Окана Бурука после поражения в матче Кубка Турции 2 апреля.

После этого Бурук упал на газон футбольного поля, корчась от боли, пишет «Спорт-Экспресс».

Затем между «Галатасараем» и «Фенербахче» началась массовая драка.

Команда Моуринью проиграла команде Бурука со счетом 2:1. Так «Галатасарай» пробился в полуфинал национального кубка, где сыграет с «Коньяспором».

Источник: Iz.Ru