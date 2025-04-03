Число погибших из-за землетрясения в Мьянме достигло 3 085

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме составило 3 085, еще 4 714 человек получили травмы.

Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, 341 человек числится пропавшим без вести.

Землетрясение произошло на территории Мьянмы 28 марта. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии также пострадал Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и Вьетнаме. В результате землетрясения в Мьянме получили повреждения жилые здания и инфраструктура.

Источник: ТАСС