США запретили своим госслужащим в КНР вступать в отношения с гражданами Китая - СМИ

Правительство США запретило работающим в Китае американским госслужащим и членам их семей вступать в романтические отношения с гражданами КНР, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По его информации, летом 2024 года была принята политика, запрещающая американскому персоналу «романтические и сексуальные отношения» с китайскими гражданами, работающими охранниками и другим вспомогательным персоналом в посольстве и пяти консульствах США в Китае. Однако в январе, за несколько дней до вступления в должность президента США Дональда Трампа, покинувший пост посла США в КНР Николас Бернс ввел полный запрет на подобные отношения с любым гражданином Китая.

Исключение может быть сделано только для тех госслужащих, у которых были отношения с гражданином КНР до введения запрета, отмечает агентство. Они могут подать заявку на разрешение, однако если она будет отклонена, то необходимо либо разорвать отношения, либо покинуть свою должность.

Политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме в январе, но публичного объявления не было, подчеркивает агентство.

Источник: ТАСС