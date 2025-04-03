В Баку участились аварии из-за движущихся задним ходом автомобилей - ВИДЕО

Водители движущихся задним ходом автомобилей на скоростных дорогах провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

В сообщении Центра отмечается, что движение транспортного средства задним ходом на дорогах требует внимания и осторожности. Особенно на скоростных дорогах и автомагистралях несоблюдение правил некоторыми водителями в большинстве случаев приводит к авариям.

Так, при анализе дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных в разное время на трассе Зыхский круг -Аэропорт и проспекте Зии Буниятова в столице, было установлено, что водители предпочитают двигаться задним ходом из-за того, что едут в неверном направлении.

«Центр интеллектуального управления транспортом доводит до сведения водителей, что, согласно статье 42 Закона «О дорожном движении», движение транспортного средства задним ходом разрешается только при условии, что этот маневр безопасен и не создает помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен воспользоваться помощью других лиц. Кроме того, статья 43 данного Закона запрещает движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях», - говорится в сообщении.