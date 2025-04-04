Environmental Protection First вновь требует предотвратить загрязнение рек Арменией

Участники Коалиции экологических неправительственных организаций Environmental Protection First (EPF) призвали еще раз обратить внимание на созданную ею интерактивную карту, демонстрирующую экологический ущерб, нанесенный трансграничным с Азербайджаном рекам в результате горнодобывающей деятельности в Армения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, руководители ряда НПО из стран Африки, экоактивисты и журналисты вновь обратились к международным организациям и секретариатам конвенций по защите окружающей среды с просьбой помочь в решении этой проблемы, свою тревогу в связи с которой выражают представители гражданского общества не только Азербайджана, но и самой Армении.

Обращения направлены в адрес секретариата Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду ООН (Конвенция Эспоо) и «Инициативы прозрачности в добывающих отраслях» (EITI) по защите окружающей среды в регионе Южного Кавказа.

По словам Кабине Доумбия из НПО ASRAD (Mali), карта наглядно показывает, что отходы с высокой концентрацией тяжелых металлов, образующиеся в результате деятельности добывающих предприятий на территории Армении, сбрасываются в трансграничные реки.

«Мы призываем международные институты учитывать эти серьезные экологические нарушения, которые не соответствуют принципам защиты окружающей среды при оценке прозрачности добывающей промышленности в Армении.

Кроме того, международным экспертам, а также местным и иностранным НПО должен быть предоставлен доступ к горнодобывающим объектам для проведения расследования и проверки на месте горнодобывающих практик, экологических и операционных методов. Мы просим секретариаты Конвенции по защите окружающей среды и других международных организаций содействовать этому и быть открытыми для дальнейшего обсуждения данного вопроса.

Мы, организации гражданского общества из разных стран, выражаем нашу поддержку этой коалиции и подчеркиваем важность сотрудничества с «Защитой окружающей среды FERS», - заявила Кабине Доумбия.

Другой экоактивист, журналист Даре Акогун из Нигерии призвал Армению координировать свою горнодобывающую деятельность с Азербайджаном.

«Этот призыв Коалиции из 29 неправительственных организаций из 13 стран связан с тем, что отходы тяжелых металлов от горнодобывающих операций в Армении попадают и загрязняют трансграничные реки, которые питают реки Кура и Араз, расположенные в регионе Кавказа. И это загрязнение основных источников пресной воды в регионе представляет значительную угрозу для биоразнообразия, качества почвы, воды и людей в Азербайджане и соседних странах», - сказал основатель экологического издания DA News Media.

«С этой проблемой мы уже сталкивались ранее, видели загрязнение реки Араз, влияющее как на домашний скот, так и на людей», - сказал член коалиции First Питер Овити, глава НПО Wote Youth Development в Кении.

По его словам, загрязнение еще более опасно тем, что оно затрагивает не только воды рек, но и подземные воды.

«Согласно данным Организации Объединенных Наций по отходам и загрязнению окружающей среды, этот вопрос неоднократно поднимался представителя сообществ в самой Армении», - отметил он, добавив, что добыча минеральных ресурсов должна вестись с хорошим пониманием того влияния, которое оно оказывает на людей.

«Но очевидно, что добыча продолжается в нарушение ряда глобальных конвенций, которые защищают права сообществ. Подготовленная карта предоставляет доказательства уровня и масштабов загрязнения. Поэтому мы снова просим правительство Армении остановить добычу, проконсультироваться с представителями обеих стран, как с организациями гражданского общества самой Армении, так и Азербайджана, для поиска и нахождения долгосрочных решений предотвращения этих загрязнений», - заявил Овити.

По его словам, человеческая жизнь должна быть на первом месте, потому что человек находится на первом месте, когда речь идет о проблемах загрязнения.

Джозеф Силали из «350 Кения», глава ABOS Climate news из Кении выступил с осуждением загрязнения трансграничных рек и разрушения экологии со стороны горнодобывающей промышленности Армении и вновь призвал руководства Конвенции Эспоо и EITI обратить внимание на эту ситуацию.

«Мы обеспокоены тем, что отходы, содержащие высокую концентрацию тяжелых металлов, образующиеся в результате добывающих промышленных операций в Армении, сбрасываются в трансграничные реки. Это недопустимо и должно быть прекращено», - заявил он.

По словам доктора Узодинма Адириече (Нигерия), горнодобывающая деятельность в бассейнах рек в Армении оказывает прямое негативное воздействие на соседние страны, включая Азербайджан: «Сильное химическое загрязнение реки Араз, которая является крупнейшим источником пресной воды в регионе, представляет значительную угрозу для населения, биоразнообразия, почвы, экосистемы, климата, жизни и водной среды в регионе. Поэтому мы заявляем, что эти действия явно игнорируют международно признанные стандарты и принципы, особенно те, которые установлены в рамках Европейской экономической комиссии ООН и Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Экспо)».

Он также призвал все заинтересованные стороны обеспечить международным экспертам, азербайджанским и иностранным НПО и другим организациям, затронутым этими разработками, доступ к горнодобывающим объектам в Армении для мониторинга на месте и проверки экологических и операционных практик.

«Кроме того, и это самое важное, ожидаем и просим, чтобы Республика Армения обязательно пришла к соглашению с Азербайджаном и соседними странами в вопросе продолжения этих разработок», - заявил доктор Адириече.