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Хакан Фидан: Любое мирное соглашение с Украиной "трудно переварить", но это лучше, чем новые смерти

First News Media17:16 - Сегодня
Хакан Фидан: Любое мирное соглашение с Украиной "трудно переварить", но это лучше, чем новые смерти

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил агентству Reuters в пятницу, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет «трудно переварить», но все равно будет лучше, чем альтернатива в виде новых смертей и разрушений.

В интервью на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Фидан заявил, что Турция поддерживает инициативу США по прекращению войны в Украине, но стороны все еще «немного далеки» от достижения соглашения.

«Будет крайне сложно переварить любое предложение», — сказал Фидан. «Но когда мы посмотрим на другой вариант, который несет больше смерти и разрушений, я думаю, что какие бы условия у нас ни были... будут более разумными», чем альтернатива.

Президент США Дональд Трамп «наконец-то следует плану по прекращению войны», добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Фидан сказал, что Европа не сможет предоставить их самостоятельно, без поддержки США, но добавил, что необходим фактор сдерживания, чтобы боевые действия не возобновились.

«Предпринимаются огромные усилия, чтобы заставить американскую сторону снова принять участие в оказании поддержки в сфере безопасности Украине», — сказал он, имея в виду недавние переговоры между европейскими государствами.

Он добавил, что «мы должны ожидать», что все стороны, включая Россию, будут соблюдать любое окончательное соглашение.
Фидан повторил предложение Турции принять у себя Россию и Украину для возможных мирных переговоров.
Отвечая на вопрос о кардинальном изменении политики Трампа в области трансатлантической безопасности США, включая более тесные связи с Россией, Фидан сказал, что это может стать возможностью для Европы стать более независимой после ее «огромной зависимости» от Соединенных Штатов со времен холодной войны.

«Если мы увидим, что основные действующие лица больше не враждебны (и) сотрудничают в какой-то форме, я думаю, что менталитет, который мы унаследовали от холодной войны, основанный на враждебности в основном между Соединенными Штатами и Россией, приведет к огромным изменениям», - сказал он.

Источник: Reuters

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