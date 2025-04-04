Азербайджанский паралимпиец вышел в финал во Франции

Азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев вышел в финал парагорнолыжного турнира FIS, проходящего в Ороне (Франция).

Как сообщает İdman.biz, спортсмен, выступающий в категории LW3, завершил предварительный этап со временем 1:01.57 и вышел в решающий этап.

Гонка приносит рейтинговые очки для зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Отметим, что на прошлой неделе Рзаев принял участие в решающем туре парагорнолыжного турнира FIS, который прошел в итальянском городе Пила.