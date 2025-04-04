Американцы раскрашивают картофель к Пасхе из-за высоких цен на яйца

В США настолько подорожали куриные яйца, что некоторые жители страны собираются заменить их на Пасху картофелинами и луковицами, которые раскрасят в разные цвета.

Об этом 4 апреля пишет газета The New York Times (NYT).

«Видеоролики о том, как красить зефир, картофель и даже лук, начали распространяться в социальных сетях и на новостных сайтах», — пишет газета.

Яйца в США резко подорожали зимой, после того как десятки миллионов кур-несушек умерил от птичьего гриппа. В феврале десяток яиц стоил в среднем $5,9 — это максимальная стоимость за последние 10 лет. При этом в некоторых штатах покупатели могли заплатить более $10 за пачку. Оптовые цены на яйца начали снижаться только в марте, однако в целом для того, чтобы цены на яйца вернулись к более приемлемым, потребуется время.