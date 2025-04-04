В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель

Пожар охватил пятизвездочный отель в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, огонь удалось потушить, передает в пятницу агентство DHA.

В отеле Marmaris Palace на курорте в момент пожара отдыхали 680 человек, их успешно эвакуировали.

«Огонь начался утром, предположительно, в бойлерной, после чего перекинулся на номера. Шесть человек надышались дымом и были госпитализированы, их состояние нормальное», - пишет агентство.

По данным DHA, начата проверка для выявления причин пожара.