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Прогноз погоды на воскресенье: В Баку ожидается до 27° тепла

First News Media14:30 - Сегодня
Прогноз погоды на воскресенье: В Баку ожидается до 27° тепла

6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - ​​21-26° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорных районах не исключается мокрый снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем ​​- 22-27° тепла, в горах ночью 2-7, днем - ​​12-17° тепла.

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