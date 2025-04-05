В центрах содержания нелегальных мигрантов выявлены ряд нарушений

В Центрах содержания нелегальных мигрантов в Баку и временного размещения в Евлахе выявлены нарушения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Нарушения были выявлены в результате проверок, проведенных членами Национальной превентивной группы в рамках Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и Конституционного закона об омбудсмене. Основная цель посещения этих объектов — оценка условий содержания, обращения с иностранцами и устранения ранее выявленных недостатков.

В бакинском центре зафиксированы жалобы на условия содержания, недостатки в медицинском обслуживании и нехватка медикаментов. Несмотря на наличие штатной должности психолога, соответствующие услуги в учреждении не предоставлялись.

"В центре в Евлахе некоторые ранее выявленные недостатки устранены, однако остается проблема отсутствия медицинского персонала и нехватки учебных материалов в кабинете психолога", - отмечается в сообщении.

По итогам визитов с руководством учреждений проведены разъяснительные беседы и даны рекомендации по улучшению условий содержания.

Материалы проверок направлены в Государственную миграционную службу Азербайджана.