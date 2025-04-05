Телеканал Euronews рассказал о минной проблеме в Азербайджане - ВИДЕО

Европейский информационный канал Euronews подготовил репортаж, посвященный минной проблеме в Европе, в материале большое внимание уделено Азербайджану.

Репортаж приурочен Международному дню информирования о минной опасности.

В материале подчеркивается, что в Европе также имеется минная проблема из-за конфликтов в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Украине.

В репортаже приводятся слова Гасанали Алиева, пострадавшего в результате подрыва на мине, а также представителей Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

"Мне было 23 года, когда я наступил на мину", - сказал Гасанали Алиев. В результате инцидента ему пришлось ампутировать ногу.

По данным ООН, в среднем в мире каждый час один человек погибает или получает ранения от мин, среди жертв часто оказываются дети и молодые люди.

Телеканал указывает, что правительство Азербайджана реализует активную программу по борьбе с минами, а также повышает осведомленность населения об этой проблеме.

"Быстрое обезвреживание мин, а также реконструкция и восстановление освобожденных территорий – вопрос, решение которого, требует длительного времени", - приводит Euronews слова руководителя отдела методологии и обучения ANAMA.

В репортаже отмечается, что для гражданских лиц необходимо продолжать повышать осведомленность об опасности мин, особенно для тех, кто проживает в регионах, пострадавших от войны, таких как Гасанали Алиев.

По оценкам экспертов, отмечает Euronews, в 64 странах мира может быть установлено до 10 млн мин, и каждый год закладываются еще от 2 до 5 млн новых устройств.