Пезешкиан уволил одного из вице-президентов Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ об отстранении Шахрама Дабири от должности вице-президента по парламентским вопросам.

«Ваша давняя дружба и ценные заслуги на посту депутата парламента не мешают нам отдавать приоритет честности, справедливости и обещаниям, которые мы дали народу», - говорится в постановлении Пезешкиана, адресованном Дабири.

«После изучения новостей было установлено, что вы находились в развлекательной поездке в Антарктиду во время Новруза. В правительстве, которое гордится тем, что следует примеру благочестивых людей, и в ситуации, когда экономическое давление на людей по-прежнему велико, а в нашей стране много неимущих, дорогостоящие поездки официальных лиц на отдых, даже за личные деньги, не являются оправданными или обоснованными и не соответствуют простому уровню жизни чиновников», - говорится в постановлении, в котором подчеркивается, что правительство в связи с этим «вынуждено» прекратить сотрудничество с Дабири.

Источник: ИРНА