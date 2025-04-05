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Концепция развития Orqanik Naxçıvan будет готова к концу апреля

First News Media16:30 - Сегодня
Концепция развития Orqanik Naxçıvan будет готова к концу апреля

Концепция развития агропарка Orqanik Naxçıvan будет разработана к концу этого месяца.

Об этом Report сообщил председатель правления Общественного объединения "Производители и экспортеры экологически чистой продукции" Эмин Алиев.

По его словам, необходимость в создании концепции возникла после объявления Нахчыванской Автономной Республики зоной зеленой экономики.

"Над проектом работает отечественная компания, имеющая опыт в области органического сельского хозяйства и аграрных исследований, а к разработке привлечены ведущие эксперты страны", - сказал он.

По словам Алиева, концепция охватывает потенциал производства и переработки органических и других сельскохозяйственных продуктов, а также оценку конкурентоспособности и качества продукции. Отдельное внимание уделяется развитию животноводства и растениеводства.

Он отметил, что экспорт продукции в Турцию и Иран, с которыми Азербайджан граничит, ограничен, так как это аграрные страны. Однако, по его словам, нишу для сбыта можно найти в странах Персидского залива. "Особенно для таких культур, как абрикос, персик, фундук, грецкий орех и ягоды. Целесообразно выводить эти продукты на рынок не только в виде сырья, но и в виде готовой продукции", - добавил Алиев.

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