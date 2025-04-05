Эстония призывает лишить Венгрию права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Тсахкна призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете Европейского Союза за систематические действия против общих интересов Европы.

Тсахкна комментировал продление действия санкционного списка ЕС на шесть месяцев, которое затянулось из-за требований Венгрии – и для которого пришлось исключить из списка трех российских олигархов.

«По политическим причинам Венгрия поставила продление санкций в зависимость от исключения из санкционного списка российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаиловой», – подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что оснований для снятия и ослабления санкций против России нет, поскольку она не отказалась от своей цели захватить Украину и изменить европейскую архитектуру безопасности.

«Венгрия систематически работает против общих интересов безопасности Европы, и поэтому мы должны быстро сделать конкретные шаги и двигаться дальше по процедуре статьи 7, то есть приостановление права голоса Венгрии», – добавил Тсахкна.

Источник: «Европейская правда»