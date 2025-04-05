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СМИ: Агентурная сеть Макрона терпит фиаско

First News Media20:20 - Сегодня
СМИ: Агентурная сеть Макрона терпит фиаско

Агентурная сеть французской разведки, работающая под руководством президента Эмманюэля Макрона, терпит фиаско.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в статье Intelligence Online.

Отмечается, что основными точками фокусировки разведывательной деятельности, к которой также привлечен печально известный Александр Беналла, являются Балканы и Ближний Восток.

Intelligence Online пишет, что Макрон начал проводить все более ориентированную на разведку внешнюю политику. Издание характеризует его как президента, предоставившего разведывательной структуре наибольшие полномочия в истории страны.

Военные эксперты заявляют, что страной фактически управляют агенты. Источники подчеркивают особую роль разведывательных кругов среди сил, которые привели и обеспечивают пребывание у власти Макрона.

В статье отмечается, что он ежегодно увеличивает бюджет, выделяемый на разведку. В 2017 году бюджет составлял 2,4 миллиарда евро. А в 2023 году он вырос до 3,1 миллиарда евро.

"Число сотрудников разведывательных органов также увеличилось на 13 процентов. Созданный Макроном Национальный отдел координации разведки и борьбы с терроризмом продолжает расти. Число руководящих сотрудников отдела увеличилось с 6 до 30. Источники, близкие к Елисейскому дворцу, сообщают, что Макрон еженедельно дает разведчикам задания по внешнеполитическим миссиям. В служебной переписке вместо имен используются коды, такие как P3 или E3", - говорится в статье.

Отмечается, что Макрон также отправил разведывательную группу в Азербайджан, однако благодаря успешной контрразведывательной деятельности профильных служб, Париж до сих пор не смог реализовать свои планы в Баку.

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