В Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

В Мексике медики зафиксировали у трехлетней девочки из Дуранго птичий грипп, что стало первым подобным случаем в стране.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Мексики.

В министерстве также отметили, что подтверждение заражения человека вирусом H5N1 было получено 1 апреля от Института диагностики и эпидемиологического надзора.

"Первоначально пациентка получала лечение осельтамивиром, в настоящее время она госпитализирована в отделение третьего уровня в городе Торреон, ее состояние оценивается как тяжелое", - добавили в министерстве.

В ведомстве сказали, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что "риск инфицирования этим вирусом для большинства людей незначителен, и употребление в пищу термически обработанной курятины или яиц безопасно для здоровья".