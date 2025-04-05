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Не менее 70 хуситов погибли при ударе США по провинции Эль-Ходейда в Йемене

First News Media22:50 - 05 / 04 / 2025
Не менее 70 хуситов погибли при ударе США по провинции Эль-Ходейда в Йемене

По меньшей мере 70 хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" погибли в результате удара ВВС США 2 апреля по группе повстанцев в провинции Эль-Ходейда на западе страны.

С таким утверждением выступил министр информации, культуры и туризма международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни.

"70 террористов были убиты в результате точного авиаудара американских военных по месту собрания хуситов на юге прибрежного района Эль-Фаза в провинции Эль-Ходейда во вторник, 2 апреля", - написал он на своей странице в X. Согласно утверждению аль-Ирьяни, при налете погибли "известные лидеры хуситов", а также советники из Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые, как утверждается, оказывают поддержку йеменским повстанцам.

В качестве подтверждения этой информации аль-Ирьяни разместил видеозапись, которую ранее опубликовал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. На кадрах с бортовой камеры военного самолета или беспилотника запечатлен момент сброса авиабомбы на открытую местность, где находились по меньшей мере 80 человек. По словам американского лидера, удар был нанесен по хуситам, которые "собрались, чтобы получить инструкции для совершения атак".

Источник: ТАСС

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