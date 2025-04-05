СМИ: Израиль расширил наземные маневры в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила свои наземные маневры на севере и юге сектора Газа.

Об этом сообщил новостной портал Walla.

В ночь на субботу ЦАХАЛ расширил свои наземные маневры на севере и юге сектора Газа, а также взял под контроль дополнительные районы в Бейт-Хануне, Бейт-Лахии, Рафахе и на трассе "Мораг".

Ось "Мораг" пересекает сектор поперек в его южной части между городами Рафах и Хан-Юнис. Она названа в честь бывшего еврейского поселения Мораг на юге Газы, демонтированного Израилем в рамках программы одностороннего размежевания в 2005 году. Ось "Мораг" проходит параллельно Филадельфийскому коридору, который представляет собой буферную полосу длиной около 15 км на границе между сектором Газа и Египтом.