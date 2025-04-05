В село Суговушан отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В село Суговушан Агдеринского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село переселяются 53 семьи (174 человека).

Это семьи, временно обосновавшиеся в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Следует отметить, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре в общей сложности проживают около 40 тысяч человек. Помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, это также люди, работающие в реализации проектов, осуществляемых в этом регионе, а также исполняющие свои должностные обязанности в местных отделениях различных государственных органов, работающих в сфере здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и на предприятиях энергетики, возобновивших свою деятельность.