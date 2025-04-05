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Моуринью дисквалифицирован на 3 матча в Турции

First News Media21:00 - Сегодня
Моуринью дисквалифицирован на 3 матча в Турции

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил наказание в виде трёхматчевой дисквалификации за то, что ущипнул за нос Окана Бурука, возглавляющего «Галатасарай», после очной встречи команд в 1/4 финала Кубка Турции (1:2).

Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации не стал наказывать португальского специалиста более строго, поскольку расценил поведение Бурука как провокационное.

Напомним, после того, как Моуринью ущипнул Бурука за нос, тренер «Галатасарая» схватился за лицо и упал на землю.

62-летний специалист занимает пост главного тренера «Фенербахче» с лета 2024 года.

Источник: Чемпионат

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