Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 5 апреля встретилась с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чой Ый-Ёном.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью ММ, на встрече было отмечено, что ICAPP выступает в качестве важной площадки для поощрения мира, безопасности и сотрудничества в азиатском регионе. Было подчеркнуто, что подобные встречи представляют собой возможность для обсуждения вопросов многостороннего сотрудничества. Кроме того, собеседники коснулись необходимости взаимодействия в рамках международных организаций.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обстоятельно проинформировала собеседника о Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Спикер также довела до сведения председателя Постоянного комитета шаги, предпринятые Азербайджаном с момента проведения учредительной конференции организации с целью институционального развития Сети. Было подчеркнуто, что Парламентская сеть в настоящее время превращается в важную платформу для международного сотрудничества.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено сотрудничество между Парламентской сетью и ICAPP, и подчеркнуто, что между сторонами подписан Меморандум о взаимопонимании. В настоящее время ICAPP представлен в Парламентской сети Движения неприсоединения в качестве наблюдателя.

Чон Ый-Ён отметил развитие Парламентской сети под руководством Азербайджана. Он с удовлетворением вспомнил свои визиты в нашу страну и поделился приятными впечатлениями об Азербайджане и столице Баку.

Было упомянуто, что правящая партия Азербайджана — партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) — активно представлена в ICAPP. Сахиба Гафарова подчеркнула большое значение, придаваемое ПЕА своей деятельности в рамках ICAPP, и неизменную поддержку им этой организации. Представители ICAPP наблюдали за выборами, проведенными в нашей стране.

Собеседники также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.