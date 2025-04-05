Президент Ирана заявляет о готовности к равноправному диалогу с США

Иранская сторона выступает за равноправный диалог с США по спорным вопросам, заявил в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Президент завил, что внешняя политика Ирана основана на конструктивном взаимодействии и на равноправном диалоге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

В нем указывается, что в ходе выступления перед членами правительства Ирана Пезешкиан "выразил от имени Ирана готовность к диалогу, основанному на взаимном уважении". "Он добавил, что недопустимо добиваться переговоров с Ираном и одновременно - угрожать ему", - сказано в сообщении.

"Если вы хотите переговоров, то какова цель этих угроз?" - спросил президент.

При этом западные СМИ отмечают, что в этом послании, адресованном США, не уточняется, согласен ли Тегеран на прямые переговоры с Вашингтоном.