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Между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна налажено эффективное сотрудничество

First News Media20:00 - Сегодня
Между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна налажено эффективное сотрудничество

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Палаты представителей Королевства Бахрейн Ахмедом Бин Салманом Аль-Мусаламом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было выражено удовлетворение состоянием отношений между нашими странами и парламентами. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что общие для наших народов религиозные и культурные ценности способствуют развитию отношений между нашими странами, и что наши страны успешно сотрудничают в ряде областей.

Далее были отмечены положительные взаимоотношения наших стран в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула успешное председательство Азербайджана в Движении геприсоединения, отметив, что оно сыграло важную роль в развитии организации.

Затем на встрече было отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества между нашими законодательными органами, и подчеркнуто, что сотрудничество между парламентами оказывает важное влияние на развитие отношений между нашими государствами. В настоящее время установлено эффективное сотрудничество между нашими законодательными органами. Собеседники отметили, что усиление связей между парламентскими комитетами, депутатами и аппаратами парламентов, а также организация встречных визитов может внести вклад в общие отношения.

Было с удовлетворением отмечено, что наши парламенты также сотрудничают в международных парламентских организациях, таких как Парламентская сеть Движения Неприсоединения, Межпарламентский Союз и Азиатская парламентская ассамблея. Спикер Сахиба Гафарова предоставила подробную информацию о деятельности парламентской составляющей Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева, в рамках председательства Азербайджана. Собеседники заявили о своей уверенности в том, что четвертая конференция Парламентской сети, которая пройдет в Ташкенте, будет успешной для дальнейшего развития организации.

Спикер Палаты представителей Королевства Бахрейн выразил поддержку председательству Азербайджана в Парламентской сети.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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