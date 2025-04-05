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Экс-глава МИД Германии Габриэль предложил принять Канаду в Евросоюз

First News Media17:55 - Сегодня
Экс-глава МИД Германии Габриэль предложил принять Канаду в Евросоюз

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением предоставить Канаде членство в Евросоюзе в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о том, что этой стране было бы выгодно стать "51-м [американским] штатом".

"Пожалуй, [она была бы] не полностью интегрирована, как все остальные, но, возможно, частично", - заявил экс-глава МИД в интервью газете Weser-Kurier. "Так или иначе, Канада - европейская страна в большей степени, чем некоторые члены Европейского союза", - добавил Габриэль.

Трамп неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Президент полагает, что такое объединение принесет Оттаве экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят в том числе со стороны России и Китая.

Источник: ТАСС

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