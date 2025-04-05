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В Баку состоялась церемония открытия турнира Гран-при по карате - ФОТО

First News Media19:45 - Сегодня
В Баку состоялась церемония открытия турнира Гран-при по карате - ФОТО

В Баку прошла церемония открытия турнира Гран-при по карате.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия, проходящего в олимпийском спортивном центре «Серхедчи», на спортивную арену были внесены национальные флаги стран-участниц.

После исполнения государственного гимна Азербайджана минутой молчания была почтена память шехидов, погибших в боях за Родину.

Президент Федерации карате Азербайджана (ФКА) Ульви Гулиев рассказал о важности этих соревнований для спортивной общественности. Он выразил уверенность в том, что иностранные каратисты, выступающие на турнире, покинут нашу страну с хорошими впечатлениями. Глава федерации отметил, что в Азербайджане очень развито карате, и достижения наших спортсменов в этом виде спорта на международных аренах вызывают удовлетворение. По словам У.Гулиева, представители народа-победителя неизменно заслуживают побед.

Затем состоялась церемония вручения ветеранам-спортсменам и ряду лиц, внесших вклад в развитие азербайджанского карате, специальных дипломов, учрежденных ФКА.

После церемонии награждения мероприятие продолжилось художественной частью и Гран-при был объявлен открытым.

Отметим, что за медали турнира будут бороться более 1000 спортсменов из 14 стран. Соревнование завершится 6 апреля.

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