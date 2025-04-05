В Минобороны АР обсудили оперативную обстановку на азербайджано-армянской границе

Текущая оперативная обстановка на условной границе Азербайджана и Армении обсуждена на прошедшем в субботу служебном совещании под руководством азербайджанского министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны АР, в частности были обсуждены регулярные обстрелы азербайджанских подразделений со стороны армянских ВС в последние дни, попытки проведения разведывательных полетов беспилотников над азербайджанскими позициями. Министр дал конкретные поручения соответствующим должностным лицам по обеспечению готовности подразделений Азербайджанской армии оперативно реагировать на любые провокации в любое время, а также подчеркнул важность повышения бдительности при организации боевого дежурства.

Подчеркнув важность развития боевых возможностей и навыков войск, министр поручил сохранить интенсивность проводимых с учетом современного боевого опыта учений и постоянно повышать их качество за счет применения технологических инноваций. Он дал указания по проведению мероприятий по обеспечению кибербезопасности современных средств информационных технологий.

Отмечена важность уделения особого внимания комплектованию подразделений профессиональными кадрами с учетом новых форм и методов, применяемых в системе военного образования, для обеспечения доступности, всесторонности и удовлетворенности граждан.

Министр поставил перед должностными лицами задачи по совершенствованию знаний и навыков на учебно-тренировочных сборах с участием военнослужащих различных специальностей, а также по обучению их правилам применения вновь принимаемого на вооружение оружия и техники.

На совещании также была подчеркнута важность продолжения инженерных мероприятий на освобожденных территориях с соблюдением правил безопасности.