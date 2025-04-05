Илон Маск прогнозирует волну терактов в Европе

Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), предупредил об опасности волны терроризма в Европе.

Он выступил по видеосвязи на проходящем во Флоренции конгрессе партии "Лига", входящей в правящую в Италии коалицию.

"Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение [числа] атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак. Мы увидим массовые убийства в Европе. В этом тенденция", - приводит слова Маска газета Corriere della Sera.

Глава компаний Х, Tesla и SpaceX ранее предупреждал об опасности массовой миграции, которая способна "разрушить любую страну". Он также называл настоящими фашистами тех, кто пытается ограничить свободу слова. Маск выражал надежду на прекращение и недопущение любых войн, включая торговые.

Источник: ТАСС