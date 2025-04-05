Председатель Сената: Пакистан и Азербайджан – братские страны, всегда поддерживающие друг друга - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса (ММ) Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан встретилась с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Сейедом Юсуфом Резой Гилани.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью ММ, на встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам отношений между нашими дружественными и братскими странами и парламентами. Было подчеркнуто, что стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на принципах дружбы и братства. Взаимные визиты глав государств стимулировали дальнейшее расширение отношений. Было подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают на двусторонней основе и постоянно поддерживают друг друга на всех международных площадках.

В ходе беседы было отмечено, что законодательные органы двух стран вносят важный вклад в дело дальнейшего развития отношений между нашими странами. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила встречу, которую она провела с председателем Сената в Баку в феврале этого года, и подчеркнула, что тесные контакты и позитивный диалог служат более тесному сотрудничеству между нашими парламентами.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством и взаимной поддержкой в международных парламентских организациях. Спикер Сахиба Гафарова проинформировала противоположную сторону о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и шагах, предпринятых в направлении институционального развития организации. Была выражена уверенность, что на четвертой конференции сети, которая пройдет в Ташкенте, состоятся важные дискуссии и будут достигнуты успешные результаты для дальнейшего развития организации.

Председатель Сената Сейед Юсуф Реза Гилани высоко оценил работу, проделанную под председательством Парламентской сети Азербайджана. Отметив, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном, он сказал, что Пакистан и Азербайджан - братские страны, которые всегда поддерживают друг друга. Председатель Сената выразил важность контактов между народами. В этой связи была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества между парламентами.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.