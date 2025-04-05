Автомобильная федерация Азербайджана организовала автопробег внедорожников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

При организации Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) завершилось начавшееся утром ралли Offroad - автопробег внедорожников.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ралли по маршруту Баку-Хызы-Шамахы стартовал перед Центром Гейдара Алиева. Автопробег по труднопроходимым дорогам запомнился моментами, полными адреналина.

Помимо организации различных автомобильных соревнований , АФА регулярно уделяет внимание сфере Offroad и поддерживает различные гонки и соревнования на внедорожниках.

Целью проведения автопробега с участием внедорожников является развитие автоспорта, а также привлечение автолюбителей в регионах к этому виду спорта.

Помимо членов Автомобильной федерации Азербайджана, в автопробеге также приняли участие интересующиеся этой сферой, в том числе ряд знаменитостей.

11:10

При организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) проходит автопробег внедорожников - Offroad.

Как сообщает Trend, автопробег по маршруту Баку-Хызы-Шамахы стартовал утром от Центра Гейдара Алиева.

В автопробеге, наряду с членами AAF, принимают участие заинтересованные в этой сфере лица, в том числе ряд знаменитостей.