Украинцам в США по ошибке разослали письма с требованием покинуть страну

Администрация президента США Дональда Трампа по ошибке разослала гражданам Украины, приехавшим в страну после начала украинского конфликта, письма с требованием немедленно покинуть Соединенные Штаты.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"Пришло время покинуть Соединенные Штаты. Федеральное правительство вас найдет", - приводит издание выдержку из письма. Газета пишет, что украинцам, прибывшим в США по гуманитарным основаниям, сообщили, что их правовой статус истекает через семь дней и им необходимо немедленно выехать из страны. WP не уточняет, сколько человек получили такие письма.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин подтвердила, что рассылка была осуществлена по ошибке. "Письма были направлены некоторым украинцам по ошибке", - сказала она, отметив, что программа гуманитарного пароля для граждан Украины продолжает действовать.

Источник: ТАСС