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В Турции задержаны более тысячи подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

First News Media12:40 - Сегодня
В Турции задержаны более тысячи подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 1044 лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр написал в соцсетях, что в рамках операций против наркодилеров, в период с 19 по 27 марта в 71 провинции Турции выявлено 484 кг наркотических веществ и 7,83 млн наркотических таблеток.

По данным главы МВД, в операциях были задействованы 1 758 нарядов полиции и жандармерии. Для борьбы с наркодилерами были выделены 18 воздушных средств, а также использованы группы кинологов с 39 служебными собаками.

Действия правоохранительных органов координировались с органами прокуратуры.

Глава МВД Турции заверил, что решительная борьба с незаконным оборотом наркотических средств будет продолжена на всей территории страны.

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