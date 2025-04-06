Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение о приведении вооруженных сил страны в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

«Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — говорится в сообщении.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана к равноправному диалогу с Вашингтоном. Выступая перед членами кабинета министров, Пезешкиан подчеркнул стремление Исламской Республики к переговорам на основе взаимного уважения.

2 апреля власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство и перевести вооруженные силы в боевую готовность. Соответствующие решения приняты в связи с угрозами США и активизацией в регионе как израильских, так и американских сил.

Источник: Gazeta.ru