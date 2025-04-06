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Омбудсмен: Минный террор Армении показывает, что невинные люди в регионе находятся под угрозой

First News Media17:35 - Сегодня
Омбудсмен: Минный террор Армении показывает, что невинные люди в регионе находятся под угрозой

В результате продолжающегося минного террора Армении невинные люди теряют жизни и здоровье.

Сегодня в результате взрывов мин в Джебраиле и Агдаме серьезно пострадали четыре гражданина Азербайджана, в том числе дети. Эта трагедия еще раз показывает, что минная опасность в регионе все еще сохраняется, и жизни невинных людей постоянно находятся под угрозой.

Об этом говорится в обращении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой на фоне минных инцидентов в Джебраильском и Агдамском районах.

"С 2020 года в результате взрывов мин, заложенных армянской стороной, а также неразорвавшихся боеприпасов, 392 человека погибли или получили ранения. Это серьезная проблема, которая влияет не только на физическое, но и на психологическое и социальное состояние людей.

Мины, заложенные на наших территориях в период оккупации, создают серьезную угрозу установлению прочного мира в регионе. Для предотвращения этой опасности крайне важно международное сотрудничество и помощь.

В то же время, серьезное рассмотрение гуманитарной ситуации на территориях, загрязненных минами Арменией, и привлечение ее к ответственности в рамках международного права остается важным обязательством перед соответствующими международными организациями. Целенаправленная установка мин приводит к серьезным нарушениям прав человека и затрудняет восстановление мира и безопасности в регионе.

Как Омбудсмен, я призываю международное сообщество признать неотложность деятельности по разминированию, поддержать продолжающиеся усилия Азербайджана по разминированию, а также привлечь Армению к ответственности за целенаправленное и широкомасштабное минирование азербайджанских территорий", - говорится в обращении.

Источник: Report

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