Иран будет вести переговоры с США только по ядерной программе

Иран в ходе переговоров с США не будет обсуждать ничего, кроме своей ядерной программы.

Об этом заявил вице-спикер иранского парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи во время встречи с председатель Консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали.

"Решение о ведении непрямых переговоров с США это ответ на травлю со стороны этой страны. С другой стороны в нынешних условиях мы готовы вести переговоры только по ядерной программе и остальное не имеет никакого значения", - приводит слова вице-спикера иранского парламента агентство ISNA. Хаджи Бабаи уточнил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном из-за невыполнения им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также постоянных угроз и санкций.

Источник: ТАСС