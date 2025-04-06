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Глава МИД Турции жестко раскритиковал лидера оппозиции

First News Media21:40 - 06 / 04 / 2025
Глава МИД Турции жестко раскритиковал лидера оппозиции

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля «знать свое место» после его заявлений об администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при поддержке народа турецкое правительство на протяжении многих лет служило стране и боролось со всеми видами опеки.

Фидан утверждает, что администрация президента никогда не получала приказов ни от кого, кроме турецкого народа, а также не просила ни у кого согласия.

По его словам, «Озель представляет традицию, которая на протяжении многих лет проводила политику в тени переворотов против воли народа».

6 апреля Озель организовал масштабный сбор подписей с целью выражения недоверия президенту страны Эрдогану и проведения досрочных выборов главы государства.

До этого Озгюр Озель в соцсети Х обвинил Эрдогана в отдалении Турции от Европы. В качестве подтверждения своих слов оппозиционер напомнил об отмене визитов ряда членов Европарламента в Турцию в апреле и встречи европейских чиновников с главой МИД страны на Дипломатическом форуме в Анталье.

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