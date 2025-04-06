В Гяндже задержан подозреваемый в ранении 23-летнего мужчины

В Гяндже между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них получил тяжелые ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в доме подозреваемого в совершении преступления.

Так, Н.Рустамов (2002 г.р.) напал на противоположную сторону с топором, после чего получил ранения ножом. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

По информации, предоставленной западному бюро Report Гянджинской региональной группой пресс-службы МВД, в результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Главного полицейского управления Гянджи, подозреваемый в совершении преступления 24-летний житель города Э. Ашуров был задержан и передан следствию.

По факту ведется расследование.