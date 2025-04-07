В МВД прокомментировали слухи о действиях мужчины у школы в Баку - ОБНОВЛЕНО

В МВД опровергли информацию, которая распространилась в сети, о якобы неэтичных действиях мужчины по отношению к школьникам в Баку.

Как сообщает Report, старший инспектор пресс-службы МВД, лейтенант Луму Исрафилли, рассказала, что сотрудники полиции провели расследование, установили личность мужчины, запечатленного на видео.

"Все стороны были вызваны в полицию. Заявленные сведения не подтвердились. В ходе бесед все участники инцидента пояснили, что произошел недоразумение", – сообщила она.

15:49

В поселке Гарачухур Сураханского района столицы ведется расследование по факту предполагаемых непристойных действий неизвестного мужчины в отношении несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщает Qafqazinfo.

По информации издания, в последние дни зафиксированы случаи, когда неустановленное лицо подходило к двум школьницам на территории поселка и совершало неприятные действия. Родственники пострадавших девочек обратились в правоохранительные органы.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Луму Исрафилли подтвердила факт обращения в полицию в ответ на запрос Qafqazinfo. "В настоящее время по обращению проводится расследование", - заявил он.

13:24

Возле одной из школ Баку был замечен мужчина, который совершал непристойные действия по отношению к несовершеннолетним девочкам.

Как сообщает 1news.az, эта информация быстро распространилась в социальных сетях.

Отмечается, что мужчина то представлялся человеком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, то утверждал, что он — отец ветерана, нуждающийся в помощи.

Заместитель начальника пресс-службы МВД Зейни Гусейнов, комментируя публикацию в соцсетях, заявил, что по данному факту уже проводится расследование.