В Россотрудничестве заявили о поиске компромисса в вопросе Русского дома в Азербайджане

Россия и Азербайджан ищут компромисс в вопросе Русского дома в Баку, все настроены конструктивно и оптимистично.

Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА Новости.

«И азербайджанская сторона, и мы настроены конструктивно и довольно оптимистично, что мы все-таки компромисс найдем, и полноформатная работа будет восстановлена», — сказал он.

Отметим, что Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку 3 февраля.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД АР Айхана Гаджизаде.

Представитель ведомства отметил, что деятельность таких организаций, как USAID или «Русский дом», на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями достигнутых соглашений.

«После информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – «Русский дом», являющийся представительством «Россотрудничества» в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности «Русского дома», - говорится в заявлении.