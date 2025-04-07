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В МИД Ирана ответили на угрозы со стороны США

First News Media14:33 - Сегодня
В МИД Ирана ответили на угрозы со стороны США

Любая внешняя агрессия в сторону Ирана повлечет за собой жесткий ответ.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Те, кто угрожает Ирану, должны знать, что, если эти угрозы будут реализованы, они немедленно получат всеобъемлющий ответ. Любые угрозы в адрес исламской республики получат жесткий ответ», — сказал дипломат.

2 апреля британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. В материале издания отмечается, что, пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

Британская газета Daily Mail в свою очередь писала, что США и Израиль могут «нанести удар по Ирану», чтобы устранить угрозу от продолжающейся разработки ядерной программы этой страны. Журналисты отметили, что угрозы военных действий против иранской ядерной программы уже звучали, однако «теперь есть явные доказательства того, что на этот раз и США, и Израиль намерены сделать больше, чем просто бряцать оружием».

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