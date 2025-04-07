За слив сточных вод в Каспий структура оштрафована на сумму 12 500 манатов

Организация, ответственная за слив неочищенных сточных вод торговых центров «Садарак» и «Бина» в Каспийское море, была оштрафована на 12 500 манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщил начальник Регионального управления экологии и природных ресурсов №11 Гафар Агаев.

Расследование было проведено после публикации в социальных сетях видеозаписей, зафиксировавших факт загрязнения.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Регионального управления экологии и природных ресурсов №11, Управления комплексного экологического мониторинга Каспия и Объединенной службы водоснабжения крупных городов, было установлено, что труба, через которую осуществлялся слив, принадлежит насосной станции. По ней без какой-либо очистки в море поступали сточные воды из Гарадагского и Сабаильского районов Баку.

Анализ проб воды, взятых специалистами Управления комплексного экологического мониторинга Каспия, показал значительное превышение допустимых концентраций вредных веществ.

На основании выявленных нарушений были составлены акт и протокол. Материалы дела были направлены в Гарадагский районный суд, который принял решение оштрафовать Объединенную службу водоснабжения крупных городов как юридическое лицо на сумму 12 500 манатов. Кроме того, структуре было направлено предписание об устранении выявленных нарушений.