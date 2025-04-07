Трамп о пошлинах: «Это прекрасное зрелище»
Президент США Дональд Трамп высоко оценил объявленные 2 апреля таможенные пошлины.
Об этом он написал в Truth Social.
«У нас огромный финансовый дефицит с КНР, Евросоюзом и многими другими. Единственное решение - это пошлины, которые сейчас приносят США десятки миллиардов долларов. Они уже действуют, и это прекрасное зрелище», - заявил Трамп.
Он также выразил надежду, что однажды скептики поймут, насколько эти меры полезны для США.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует.
Источник: РИА Новости
441