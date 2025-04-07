Трамп о пошлинах: «Это прекрасное зрелище»

Президент США Дональд Трамп высоко оценил объявленные 2 апреля таможенные пошлины.

Об этом он написал в Truth Social.

«У нас огромный финансовый дефицит с КНР, Евросоюзом и многими другими. Единственное решение - это пошлины, которые сейчас приносят США десятки миллиардов долларов. Они уже действуют, и это прекрасное зрелище», - заявил Трамп.

Он также выразил надежду, что однажды скептики поймут, насколько эти меры полезны для США.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует.

Источник: РИА Новости