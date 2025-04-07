Китай планирует участвовать в строительстве армянской АЭС

Китай готов активно участвовать в строительстве и развитии армянской атомной энергетики.

Об этом временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чэнь заявил в интервью Sputnik Армения.

Правительство Армении рассматривает возможность строительства новой атомной электростанции, поскольку срок эксплуатации действующей Мецаморской АЭС, продленный благодаря модернизации с участием «Росатома», завершится в 2036 году. Для предотвращения возможного энергетического дефицита строительство новой станции должно быть завершено до этого срока.

«Китай обладает определенным технологическим преимуществом в этой сфере, и мы готовы поделиться своим потенциалом», — отметил Чэнь.